Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Руслан Болбочан заявил приглашенному в МИДЕИ послу РФ Олегу Васнецову, что Кишинёв не признаёт референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией. Об этом сообщает российское посольство.

За Россию! Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Содержание демарша молдавской стороны ее представителями уже озвучивалось и отвечает евроатлантическим установкам по обвинению России в «незаконной аннексии» и непризнанию волеизъявления жителей данных регионов, искренне сделавших свой исторический выбор», — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что Васнецов в ходе встречи обратил внимание молдавской стороны на то, что референдумы на территории б. УССР прошли в соответствии с правом народов на самоопределение. Он указал на то, что это предусмотрено Уставом ООН, а также рядом других международных документов.

Напомним, Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством. Тем не менее Кишинёв открыто поддерживает киевский режим. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что к её согражданам применят санкции, если те будут участвовать в спецоперации по денацификации на территории б. УССР. В отношении сторонников киевского режима таких угроз не было.

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