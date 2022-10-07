Москва, , 11:58 — REGNUM Сегодня, 7 октября, правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах. Также утверждены новые дорожные знаки, сообщается на сайте правительства РФ.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

Согласно внесённым в ПДД изменениям, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности.

Перемещаться на этих средствах передвижения можно тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам со скоростью не более 25 км/ч. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет

Также постановлением правительства РФ утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов 55% жителей России.

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