Москва, , 11:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому пени за долги по коммунальным услугам и взносам за капитальный ремонт не будут начисляться мобилизованным и членам их семей.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Льгота будет действовать в период военной службы мобилизованного гражданина и участника специальной военной операции.

Кроме самого мобилизованного и участника СВО ей смогут воспользоваться и члены его семьи, которым также не будут начислять пени в случае несвоевременной или неполной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы предлагали установить всем мобилизованным единовременную выплату в 300 тыс. рублей, освободить на период службы от оплаты процентов по кредитам и ипотеке, предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере 50%.

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