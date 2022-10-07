Южно-Сахалинск, , 11:55 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы наращивать сотрудничество с Китаем в различных областях энергетики, в области сохранения крупных рек и восстановлении лесов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 7 октября, выступая по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Сергей Лавров Mid.ru

Он отметил важность взаимодействия в условиях роста мировой напряжённости, в том числе сотрудничество «Единой России» и Коммунистической партии КНР. Такие контакты позволяют обмениваться лучшими практиками.

«Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной», — сказал Лавров.

Он добавил, что стороны взаимно заинтересованы в сотрудничестве в области сохранения крупных рек, восстановления лесов и почв, разработки новых экологических стандартов строительства, внедрения водо- и воздухоочистительных систем, совместного производства электромобилей.

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