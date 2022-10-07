Красноярск, , 11:54 — REGNUM План по частичной мобилизации полностью выполнен в Красноярском крае. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщает 7 октября телеграм-канал краевых властей «С Мира по факту», последний эшелон с военнослужащими из региона отправился 4 октября.

Уточняется, что в военкоматы приходили не только те, кто получил повестки, но и добровольцы.

«В военкоматах есть сведения о тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена», — сообщает телеканал «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие соответствующий опыт и определённые военно-учётные специальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске прошла горячая линия по поддержке семей мобилизованных