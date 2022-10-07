Кабул, , 11:54 — REGNUM В Афганистане два человека свели счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Уточняется, что это 11-летний Мохаммад Асиф, воспитанник детского дома в провинции Пактия, и молодой человек в провинции Фарах.

Причиной, которая толкнула ребёнка на такой поступок, называют психические проблемы. В случае же с молодым человеком Мубараком Шахом, к трагедии привели семейные проблемы. Известно, что он был жителем деревни Нода близ административного центра провинции Фарах.

Хотя точная статистика самоубийств людей в разных провинциях не фиксируется и не оглашается, но в СМИ публикуется множество сообщений о подобных случаях.

Основными причинами суицидов считаются бедность, безработица, разочарование в нынешней ситуации в стране, а также ограничения и давление со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).