Стародубский район, Брянская область, , 11:54 — REGNUM Водитель мопеда устроил аварию с велосипедистом накануне вечером в Стародубском районе Брянской области. Виновник ДТП скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, 91-летний мужчина на мопеде «Альфа» начал обгонять попутного велосипедиста. Пенсионер не учёл боковой интервал и столкнулся с 52-летним местным жителем, оба упали на проезжую часть. Водителя мопеда госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался в больнице, у велосипедиста зафиксировали незначительные травмы.

Установлено, что в момент ДТП пенсионер находился в мотошлеме, а второй участник двигался по дороге без световозвращающих элементов.