Пенза, 7 октября 2022, 12:59 — REGNUM В Пензенской области во второй раз встретят необычный передвижной состав «Поезд Победы». Об этом сообщает региональное министерство образования.

Поезд Победы
Поезд Победы
Minobr. pnzreg.ru

Музей обновил постоянную экспозицию иммерсивной выставкой «Брестская крепость» в прошлом году. Уникальные экспонаты можно посмотреть на железнодорожном вокзале Пензы 11 и 12 октября.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная выставка в подвижном составе, общей площадью более 400 кв. метров. В каждом из девяти выставочных вагонов представлена своя инсталляция, отражающая события военных лет, судьбы и воспоминания людей, начало и окончание войны, дорога на фронт, помощь медиков солдатам, концлагерь и даже блокада Ленинграда.

В июне 2021 года экспозицию в Пензе посетили около 2,7 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM передавало, уникальный передвижной состав «Поезд Победы» находился в Чувашии 5–6 октября.

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