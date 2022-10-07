Пенза, , 12:59 — REGNUM В Пензенской области во второй раз встретят необычный передвижной состав «Поезд Победы». Об этом сообщает региональное министерство образования.

Поезд Победы Minobr. pnzreg.ru

Музей обновил постоянную экспозицию иммерсивной выставкой «Брестская крепость» в прошлом году. Уникальные экспонаты можно посмотреть на железнодорожном вокзале Пензы 11 и 12 октября.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная выставка в подвижном составе, общей площадью более 400 кв. метров. В каждом из девяти выставочных вагонов представлена своя инсталляция, отражающая события военных лет, судьбы и воспоминания людей, начало и окончание войны, дорога на фронт, помощь медиков солдатам, концлагерь и даже блокада Ленинграда.

В июне 2021 года экспозицию в Пензе посетили около 2,7 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM передавало, уникальный передвижной состав «Поезд Победы» находился в Чувашии 5–6 октября.

Читайте также: В России прошёл первый парад городов трудовой доблести