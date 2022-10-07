Ревда, Свердловская область, , 12:07 — REGNUM Жители Ревды Свердловской области остались без отопления и горячей воды в результате аварии на газопроводе высокого давления ГАЗЭКС. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы города Александр Краев.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что отопление и горячую воду жители Ревды получат только к вечеру 8 октября. По словам Краева, причиной отключения отопления стал свищ и большой расход топлива на газопроводе. Вечером 7 октября газовики начнут восстановительные работы.

Отмечается, что отключение не затронуло Кирзавод. При этом жителям Ревды придётся провести ночь без отопления.