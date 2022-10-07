Ревда, Свердловская область, 7 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Жители Ревды Свердловской области остались без отопления и горячей воды в результате аварии на газопроводе высокого давления ГАЗЭКС. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы города Александр Краев.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Предполагается, что отопление и горячую воду жители Ревды получат только к вечеру 8 октября. По словам Краева, причиной отключения отопления стал свищ и большой расход топлива на газопроводе. Вечером 7 октября газовики начнут восстановительные работы.

Отмечается, что отключение не затронуло Кирзавод. При этом жителям Ревды придётся провести ночь без отопления.