Ярославль, 7 октября 2022, 11:56 — REGNUM В Ярославле ищут подрядчика на проектирование капительного ремонта проспекта Дзержинского. Планируется, что дорогу продлят до Тутаевского шоссе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Ремонт дороги
Ремонт дороги
City-yaroslavl.ru

Впервые о строительстве участка проспекта Дзержинского от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе заговорили ещё в 2014 году, когда ярославский бизнесмен Роман Галагаев планировал построить спортивно-развлекательный комплекс на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Блюхера. Тогда инвестор заявил, что для проекта нужна дорога. Однако тогда денег на это не нашлось, и инвестор отказался от своих планов.

В марте 2021 года глава Дзержинского района Екатерина Мусинова сообщила, что строительство дороги всё-таки состоится. Поиск подрядчика начался только в октябре 2022-го.

Планируется, что протяжённость новой дороги составит 1,4 км. Для движения будут построены 2-3 полосы. Работы пройдут в два этапа: сначала от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера, затем — от улицы Блюхера до Тутаевского шоссе.

Проект капремонта должен быть готов в марте 2023 года. Вероятно, сами работы могут пройти в 2024–2025 годах.

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