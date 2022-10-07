Ярославль, 7 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославле ищут подрядчика на проектирование капительного ремонта проспекта Дзержинского. Планируется, что дорогу продлят до Тутаевского шоссе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

Впервые о строительстве участка проспекта Дзержинского от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе заговорили ещё в 2014 году, когда ярославский бизнесмен Роман Галагаев планировал построить спортивно-развлекательный комплекс на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Блюхера. Тогда инвестор заявил, что для проекта нужна дорога. Однако тогда денег на это не нашлось, и инвестор отказался от своих планов.

В марте 2021 года глава Дзержинского района Екатерина Мусинова сообщила, что строительство дороги всё-таки состоится. Поиск подрядчика начался только в октябре 2022-го.

Планируется, что протяжённость новой дороги составит 1,4 км. Для движения будут построены 2-3 полосы. Работы пройдут в два этапа: сначала от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера, затем — от улицы Блюхера до Тутаевского шоссе.

Проект капремонта должен быть готов в марте 2023 года. Вероятно, сами работы могут пройти в 2024–2025 годах.