Ханты-Мансийск, 7 октября 2022, 11:52 — REGNUM В Югре неработающие ветераны боевых действий получили право на частичное возмещении расходов на оплату газификации жилых домов. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём телеграм-канале.
Оценочно это решение правительства Югры распространится на 100 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на компенсацию расходов на газификацию дома могут рассчитывать малообеспеченные, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и другие. Единовременная выплата составляет 60 тыс. рублей.
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