Ханты-Мансийск, 7 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Югре неработающие ветераны боевых действий получили право на частичное возмещении расходов на оплату газификации жилых домов. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём телеграм-канале.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

Оценочно это решение правительства Югры распространится на 100 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на компенсацию расходов на газификацию дома могут рассчитывать малообеспеченные, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и другие. Единовременная выплата составляет 60 тыс. рублей.