Светогорск, Ленинградская область, , 11:58 — REGNUM Международная бумагоделательная компания Sylvamo (в РФ — «Сильвамо Корпорейшн Рус»), известная в России своим брендом SvetoCopy, продала свои российские активы местному менеджменту за $420 млн, сообщается 7 октября на сайте компании.

Производство бумаги lenobl.ru

Компания достигла соглашения и завершила продажу своих российских активов компании ООО Pulp Invest («Палп инвест») за 420 млн долларов.

«После обменных курсов иностранной валюты и комиссий за транзакции Sylvamo получил около 390 млн долларов США в виде денежных средств», — говорится в сообщении.

Добавим, покупателем активов выступило учрежденное в июле 2022 года ООО «Палп инвест», который возглавляет гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (чьи акции и являются предметом сделки) Тимур Габидуллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производитель бумаги SvetoCopy и HP papers после начала Россией специальной военной операции продать свой бизнес в РФ. В Ленобласти Sylvamo через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским ЦБК на территории Выборгского района Ленобласти, где трудятся 1,7 тыс. человек. Добавим, что ЦБК является градообразующим предприятием для Светогорска, города на российско-финской границе, вблизи финской Иматры.

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