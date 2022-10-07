Чебоксары, , 11:49 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Разрешите сердечно поздравить Вас с юбилейной датой лично от себя и от всего народа Чувашии!

Под Вашим руководством наша страна уверенно и динамично развивается, достигает значимых успехов, как на международной арене, так и в важнейших вопросах жизнедеятельности внутри.

В этот непростой период Чувашия передает Вам слова всемерной и деятельной поддержки в Ваших усилиях по противодействию беспрецедентному давлению на нашу страну и сохранению нашего общего русского мира.

Желаю Вам доброго здоровья, сил и новых свершений во имя будущего нашего Отечества — нашей любимой России», — говорится в телеграмме.