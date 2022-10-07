Магадан, 7 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Личность президента РФ Владимира Путина стала неотъемлемой частью истории нашей страны — губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил главу государства с юбилеем.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Поздравления президента РФ с Днем рождения

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«Пусть ваши решительные действия и впредь способствуют консолидации общества, служат залогом новых достижений на благо людей. Ваша личность стала неотъемлемой частью истории нашей страны, с которой связано укрепление российской государственности, единение нации и возрождение России как мировой державы.

Выражаю огромную благодарность за внимание к региону и поддержку проектов Колымы.

От всей души колымчане желают вам дальнейших успехов, побед и свершений во благо Родины и народа, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем, акцентировав, что под руководством главы государства Россия движется верным курсом.