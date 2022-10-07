Донецк, 7 октября 2022, 11:49 — REGNUM Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всё больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в республике.
Пушилин добавил, что изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами смешанных подразделений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что натовские инструкторы и наемники помогают киевским боевикам на территории Донецкой Народной Республики.
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