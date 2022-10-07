Донецк, , 11:49 — REGNUM Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всё больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в республике.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями [киевского режима], уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах», — сказал он журналистам.

Пушилин добавил, что изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами смешанных подразделений.

«Очень много наемников фиксируем — польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — подчеркнул врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что натовские инструкторы и наемники помогают киевским боевикам на территории Донецкой Народной Республики.

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