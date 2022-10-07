Джакарта, 7 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани надеется, что двусторонние отношения с Индией будут укрепляться, поскольку близость двух стран строилась на протяжении 73 лет, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Пуан Махарани надеется, что Индонезия и Индия, которые сотрудничали в различных стратегических секторах, смогут продолжать улучшать торговые отношения между двумя странами.

К 2025 году объем торговли между двумя странами должен достичь $50 млрд.

Индонезия поддержала Индию, которая станет председателем саммита G20 в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что Индонезия и Азербайджан имеют сходство, особенно в социально-культурных аспектах.