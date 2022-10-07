Кострома, 7 октября 2022, 18:23 — REGNUM Единственный мост через реку Пеженгу, соединяющий жителей посёлка Колохта Кологривского округа Костромской области с райцентром — Кологривом проломил лесовоз. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Мост через реку Пеженгу в Кологривском района Костромской области
Мост через реку Пеженгу в Кологривском района Костромской области
Виктория Лундовских

По информации «СМИ 44» на деревянную переправу, способную принимать машины весом до 12 тонн заехала 60-тонная фура, груженная лесом. Из-за этого одна из полос моста проломилась. При этом, переправа находилась в «удовлетворительном эксплуатационном состоянии». Сейчас транспортное сообщение на мосту остановлено, обитатели населённого пункта — 76 человек остались без оперативной связи с районным центром.

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с местными жителями, которые сообщили, что вопреки заявлениями СМИ и чиновников переправа давно находилась в опасном состоянии.

«В сентябре 2021 года на мосту провели ремонт — рабочие просто постелили новые доски на гнилые брёвна. Мы рассказали об этом журналистам, после чего переправу обещали подновить через месяц. Но никакого другого ремонта не было. Так что этого следовало ожидать — не знаю как мост вообще простоял до сегодняшнего дня. Он — самый проблемный в нашем округе, совсем прогнил из-за сырости за 10 лет эксплуатации. Нам нужен нормальный железобетонный мост. Построили и забыли. Хватит уже лепить деревянные времянки, в 21 веке живём!», — рассказала местная жительница Виктория Лундовских.

Многочисленные попытки ИА REGNUM дозвониться до главы Кологривского муниципального округа Сергея Данилова к успеху не привели. Мы просим чиновников считать эту публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.

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