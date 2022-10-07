Кострома, , 18:23 — REGNUM Единственный мост через реку Пеженгу, соединяющий жителей посёлка Колохта Кологривского округа Костромской области с райцентром — Кологривом проломил лесовоз. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Мост через реку Пеженгу в Кологривском района Костромской области Виктория Лундовских

По информации «СМИ 44» на деревянную переправу, способную принимать машины весом до 12 тонн заехала 60-тонная фура, груженная лесом. Из-за этого одна из полос моста проломилась. При этом, переправа находилась в «удовлетворительном эксплуатационном состоянии». Сейчас транспортное сообщение на мосту остановлено, обитатели населённого пункта — 76 человек остались без оперативной связи с районным центром.

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с местными жителями, которые сообщили, что вопреки заявлениями СМИ и чиновников переправа давно находилась в опасном состоянии.

«В сентябре 2021 года на мосту провели ремонт — рабочие просто постелили новые доски на гнилые брёвна. Мы рассказали об этом журналистам , после чего переправу обещали подновить через месяц. Но никакого другого ремонта не было. Так что этого следовало ожидать — не знаю как мост вообще простоял до сегодняшнего дня. Он — самый проблемный в нашем округе, совсем прогнил из-за сырости за 10 лет эксплуатации. Нам нужен нормальный железобетонный мост. Построили и забыли. Хватит уже лепить деревянные времянки, в 21 веке живём!», — рассказала местная жительница Виктория Лундовских.

Многочисленные попытки ИА REGNUM дозвониться до главы Кологривского муниципального округа Сергея Данилова к успеху не привели. Мы просим чиновников считать эту публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.

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