Единственный костромской мост сломался из-за большегрузов
Кострома, 7 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Единственный мост через реку Пеженгу, соединяющий жителей посёлка Колохта Кологривского округа Костромской области с райцентром — Кологривом проломил лесовоз. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По информации «СМИ 44» на деревянную переправу, способную принимать машины весом до 12 тонн заехала 60-тонная фура, груженная лесом. Из-за этого одна из полос моста проломилась. При этом, переправа находилась в «удовлетворительном эксплуатационном состоянии». Сейчас транспортное сообщение на мосту остановлено, обитатели населённого пункта — 76 человек остались без оперативной связи с районным центром.
Корреспондент ИА REGNUM поговорил с местными жителями, которые сообщили, что вопреки заявлениями СМИ и чиновников переправа давно находилась в опасном состоянии.
Многочисленные попытки ИА REGNUM дозвониться до главы Кологривского муниципального округа Сергея Данилова к успеху не привели. Мы просим чиновников считать эту публикацию официальным обращением и прокомментировать ситуацию.