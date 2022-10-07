Москва, 7 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с 70-летнем юбилеем и искренне пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Пашинян отметил, что в Армении ценят отношение Путина к вопросам, затрагивающим интересы Армении и армянского народа и усилия по достижению прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Ваш богатейший опыт государственного и политического деятеля направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа России», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летие. Свой юбилей президент встретит в родном Санкт-Петербурге.

Читайте подрообнее: Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге