Омск, 7 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизированному из региона. Об этом Бурков сообщил 7 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Не в моих правилах давать пустые обещания. Я не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабмином мы точно не определились с источниками финансирования», — пишет Бурков.

По его словам, выплаты будут направляться на банковские карты мобилизованных.

«Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны», — резюмировал губернатор.

Добавим, глава Омской области направил в правительство РФ обращение о выделении региону федерального финансирования, «чтобы уровнять размер выплаты с другими регионами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бурков заявил о нехватке средств на выплаты мобилизованным региона. Он объяснил это тем, что Омская область по уровню бюджетной обеспеченности сместилась с 29-го на 51-е место, дефицит бюджета составляет более 13 млрд рублей.

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«Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета», — писал тогда губернатор.