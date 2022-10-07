Грозный, 7 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. От себя лично и от всего народа Чечни он пожелал ему «крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине — России!». Кадыров отметил огромную роль Владимира Путина в судьбе чеченского народа.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Ново-Огарёво. 2018

«В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма. <…> Именно поэтому весь чеченский народ всецело и единодушно поддерживает как внутриполитический, так и международный курс Владимира Путина», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров также напомнил, что Путин возглавил страну, когда она находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, и сумел превратить её «в одну из самых сильных мировых держав».

«Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!» — подчеркнул Кадыров роль Путина в современной истории России.

Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей.