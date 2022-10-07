Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 11:42 — REGNUM Квоты для российских спортсменов на сезон 2022/23 на участие в Кубке мира выделила Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS). Об этом 7 октября сообщает пресс-служба организации.

Лыжи

Всего российским спортсменам выделено 12 квот: по шесть для женщин и мужчин. Кроме того, 22 квоты выделено для персонала.

Напомним, старты в рамках Кубка мира по лыжным гонкам начнутся 26 ноября в Руке (Финляндия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз конькобежцев (ISU) предварительно выделил квоты для российских спортсменов на участие в чемпионате Европы 2023 года.

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