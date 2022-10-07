Мадрид, 7 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Каталония и Андалусия — два автономных сообщества Испании, которые получат наибольшие инвестиции из общего государственного бюджета на 2023 год — по 17,2% средств. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

Отмечается, что это два самых густонаселенных региона, в то время как следующие два — Мадрид и Валенсия — получат 9,7% и 9,4% соответственно.

В случае Мадридского автономного сообщества, где проживает 14% населения Испании, доля государственных инвестиций увеличилась почти на один процентный пункт — с 8,9% в 2022 году до вышеупомянутых 9,7%.

Согласно законопроекту об общем государственном бюджете, из общей суммы инвестиций государственного сектора Андалусия получит в 2023 году 2 318,85 млн евро, Каталония — 2 308,92 млн евро, Валенсия — 1 269,46 млн евро, Мадрид - 1 305,35 млн евро, а Галисия - 1 077,88 млн евро.