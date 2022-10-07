Курск, 7 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Действие «жёлтого» уровня террористической опасности на территории Белгородской области продлено ещё на две недели. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на двенедели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Гладков уточнил, что также до 22 октября продлевается действие запрета на запуск в регионе петард, фейерверков и салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождены российскими войсками от киевских нацистов.