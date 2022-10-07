Москва, 7 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Действия НАТО в ситуации с киевским режимом демонстрируют, что заболевание мозга альянса, о котором заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, слишком далеко зашло. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 7 октября, выступая по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг

Лавров напомнил, что в своё время Макрон диагностировал у НАТО «рак мозга».

«И судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — констатировал министр.

Он отметил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о начале формирования в ЕС структуры безопасности без участия России. Европейцы «просто пляшут под дудку Киева» и поощряют безумные фантазии киевского руководства.

Это означает, добавил Лавров, что США и их союзники берут на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряжённости. Лидер киевского режима В. Зеленский открыто провозглашает ядерные амбиции, а Запад накачивает этот режим оружием.

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