Москва, , 11:35 — REGNUM Усилить контроль за деятельностью военно-патриотических клубов и разработать для них единый образовательный стандарт предложила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП).

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В письме на имя директора ФСБ Александра Бортникова парламентарий предложила «усилить контроль за деятельностью российских военно-патриотических клубов и рассмотреть вопрос о введении подведомственности по регламентированию и надзору за ними с разработкой единого образовательного стандарта в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации», пишет ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас деятельность военно-патриотических клубов и организаций не подлежит лицензированию и не закреплена юридически в федеральном законе «Об образовании».

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