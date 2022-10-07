Мадрид, 7 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Мальчик в возрасте пяти лет погиб, а его мать в возрасте 30 лет и девятимесячный брат серьёзно пострадали после взрыва газа в Алькорконе (автономное сообщество Мадрид). Об этом пишет агентство EFE.

Пожар

Материал для звукоизоляции, хранившийся в помещении, расположенном на первом этаже шестиэтажного здания, вызвал распространение густого дыма, который достиг лестничной клетки здания, в котором жили пострадавшие, заявил начальник пожарной охраны Рауль Эстебан.

Дым стал причиной смерти маленького мальчика из-за интоксикации. Пострадали также 18 человек, включая мать погибшего и его брата.

Когда скорая приехала к месту происшествия, мальчик находился в состоянии кардиореспираторной остановки, но они смогли стабилизировать его состояние и перевести его в больницу в Мадриде. Его мать также тяжелом состоянии была доставлена в больницу Хетафе.