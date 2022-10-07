Сана, 7 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Председатель верховного президентского совета (правительства) Йемена намерен принять участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 7 октября сообщает Khabar Agency.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, Рашид Махмуд аль-Алими принял приглашение президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и намерен выступить на полях саммита.

Отмечается, что Алими намерен обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта с повстанцами-хуситами и привлечь внимание арабского сообщения к ситуации в Йемене.

Также власти Йемена рассчитывают на привлечение иностранных спонсоров для поддержки экономики свой страны и поставок гуманитарной помощи в районы, наиболее пострадавшие от военных действий.

Саммит ЛАГ пройдёт в Алжире 1−2 ноября, участие в саммит подтвердили лидеры большинства государств-членов организации.