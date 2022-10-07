Прага, 7 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Норвегия и ЕС договорились о «совместной разработке инструментов», направленных на снижение высоких цен на газ в Европе, в то время как Брюссель пытается найти эффективные и политически приемлемые меры для борьбы с надвигающимся энергетическим кризисом зимой 2022–2023 года, как сообщает об этом Financial Times.

Gordon Leggett СПГ-танкер. Норвегия

Осло заявил, что будет работать с Брюсселем над «стабилизацией энергетических рынков и ограничением влияния рыночных манипуляций и волатильности цен», что благодаря чему в ЕС могут уменьшиться разногласия по поводу мер борьбы с резким ростом цен.

Норвегия, которая заняла место России в качестве крупнейшего поставщика газа в ЕС, продолжит наращивать добычу и предпримет шаги «для значительного снижения чрезмерно высоких цен в краткосрочной и долгосрочной перспективе», как стало известно из совместного заявления, который обнародовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обещание Осло прозвучало на встрече 44 лидеров в Праге, которая была омрачена разногласиями внутри ЕС по вопросу о том, следует ли вводить потолок цен на оптовые поставки газа.

Против этой инициативы выступают такие страны, как Германия и Нидерланды, которые опасаются, что это может привести к снижению поставок, так как производители будут договариваться о более высоких ценах с другими покупателями. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нельзя допустить, «чтобы энергетическая политика ЕС диктовалась Германией».

Выступая на пленарном заседании саммита, Стёре сказал, что Осло обладает «гибкостью» для увеличения экспорта и что он «готов изучить» предложения ЕС.