Прага, , 11:32 — REGNUM Вопрос введения потолка цен на газ обсудят главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Праге. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен European People's Party

«Мы обсудим введение потолка. Как и где вводить — вот вопросы, которые мы будем обсуждать», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). При этом уровень этого потолка пока не определён.

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