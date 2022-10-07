Прага, 7 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Вопрос введения потолка цен на газ обсудят главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Праге. Об этом 7 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

European People's Party Урсула фон дер Ляйен

«Мы обсудим введение потолка. Как и где вводить — вот вопросы, которые мы будем обсуждать», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). При этом уровень этого потолка пока не определён.