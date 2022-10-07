Горно-Алтайск, , 11:32 — REGNUM Президента РФ Владимира Путина с 70-летием поздравил сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своём телеграм-канале 7 октября Полетаев подчеркнул, что Путин — сильный лидер, вокруг которого сплотились граждане России.

«Мы искренне поддержали решения президента, с пониманием необходимости мужественных действий, направленных на защиту России. Не дадим сломить страну и её граждан! Мы вместе!» — пишет сенатор.

Он пожелал Владимиру Путину сил на его ответственном посту, крепкого сибирского здоровья и долголетия.

«Zа Россию! Zа президента!» — подытожил Полетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Ожидается, что президент встретит юбилей в родном Санкт-Петербурге.

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