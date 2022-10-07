Сеул, , 11:32 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 7 октября с главой Индо-Тихоокеанского командования США Джоном Акилино, с которым обсудил двусторонний альянс и провокации КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

Представители двух стран обсудили «решительный» ответ на действия Пхеньяна и договорились добиваться тесной координации в укреплении обороноспособности.

Напомним, ранее Южная Корея и США провели совместные военно-морские учения с участием американского атомного авианосца «Рональд Рейган».

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее командующий Тихоокеанским флотом США встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

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