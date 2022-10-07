Анадырь, 7 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Анадыре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Её обвиняют в убийстве, сообщили в прокуратуре Чукотки.

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В ходе следствия установлено, что фигурантка ночью 2 августа в ходе ссоры с 34-летней сестрой, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений, нанесла ей один удар ножом в грудь. Потерпевшая скончалась от полученных травм в больнице.

Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя города Балаково лишили свободы за неоднократные тяжкие преступления. Прямо в зале суда мужчина пытался убить свою сожительницу.