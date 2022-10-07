Донецк, 7 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождены российскими войсками от киевских нацистов. Об этом 7 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в сообщении.

При этом названные населённые пункты находятся на расстоянии 10 км от Артёмовска и около населённого пункта Зайцево, который российские войска освободили от ВСУ накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ на территории Курской области.