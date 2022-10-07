Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не забывает город, в котором родился, и поддерживает его развитие. Об этом 7 октября заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в поздравлении по случаю 70-летия главы государства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин в Санкт-Петербурге

По словам Беглова, Путин возглавил страну, которая находилась на пороге распада.

«Практический развал армии, огромные долги. С тех пор минуло два десятилетия. Для истории — миг. Но как далеко вперед шагнула Россия под руководством нашего национального лидера», — отметил губернатор Петербурга.

Он подчеркнул, что Владимир Путин в душе «всегда остаётся ленинградцем-петербуржцем, никогда не забывает родной город, поддерживает многие наши проекты и начинания».

«От имени всех петербуржцев хочу поздравить Президента и сказать — мы с вами, Владимир Владимирович! Желаем вам крепкого здоровья! С Днём Рождения!», — заявил Александр Беглов