Донецк, 7 октября 2022, 11:28 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево и Широкую Балку, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 11:00 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевк, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.
В 10:40 из Кирово ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив шесть снарядов из танка, а в 10:55 из поселка Новгородское по Широкой Балке — семь мин калибра 120 мм.