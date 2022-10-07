Донецк, 7 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево и Широкую Балку, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:56 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:00 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевк, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

В 10:40 из Кирово ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив шесть снарядов из танка, а в 10:55 из поселка Новгородское по Широкой Балке — семь мин калибра 120 мм.