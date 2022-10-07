Москва, 7 октября 2022, 11:29 — REGNUM Сегодня, 7 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поздравил главу Российского государства Владимира Путина со знаменательной жизненной датой — 70-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что Путин за многие годы неустанных трудов на ключевых государственных постах стяжал репутацию национального лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего Родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарования.
«В сей значимый для Вас и России день желаю Вам обильной помощи Божией в дальнейшем служении на высоком и ответственном посту государственного лидера великой России. Всещедрый Господь да сохранит Вас в душевной и телесной крепости на многая лета», — говорится в поздравлении Патриарха.
Как сообщало ИА REGNUM, в свой юбилейный день рождения президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург для участия неформальном саммите лидеров стран СНГ.
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