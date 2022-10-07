Москва, 7 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поздравил главу Российского государства Владимира Путина со знаменательной жизненной датой — 70-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Патриарх отметил, что Путин за многие годы неустанных трудов на ключевых государственных постах стяжал репутацию национального лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего Родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарования.

«В сей значимый для Вас и России день желаю Вам обильной помощи Божией в дальнейшем служении на высоком и ответственном посту государственного лидера великой России. Всещедрый Господь да сохранит Вас в душевной и телесной крепости на многая лета», — говорится в поздравлении Патриарха.

Как сообщало ИА REGNUM, в свой юбилейный день рождения президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург для участия неформальном саммите лидеров стран СНГ.

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