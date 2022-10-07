Кострома, , 11:32 — REGNUM В костромском микрорайоне Малышково завершается строительство детского сада на 280 мест. Об этом сообщает администрация города.

Детский сад на улице Студенческий проезд в микрорайоне Малышково Администрация Костромы

На объекте завершились все основные работы, включая благоустройство прилегающей территории, прокладку инженерных систем, монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Рабочие занимаются присоединением оборудования. В детсад закупают кухонные принадлежности, игрушки, мебель, приборы для медицинских кабинетов, кровати и постельное белье.

Детская площадка нового детсада Администрация Костромы

Детское учреждение сдадут до 30 ноября текущего года, как и предполагают условия контракта. Объектом занимается костромская компания ООО «Стройка». Стоимость работ превышает 128 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, к концу ноября в Костроме по нацпроекту планируют достроить ещё один детский сад в посёлке Волжском (Первом). Его возведением занимаются ярославцы. Это не первые подрядчики, работающие на объектах. Изначально детсады должны были появиться в городе к 1 декабря 2021 года. Контракты на их возведение выиграло общество «НОВОТЕК» из Вологды и производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. Однако, договоры были расторгнуты за пять дней до окончания срока сдачи зданий из-за медлительности исполнителей.

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