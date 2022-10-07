В Костроме завершается строительство детского сада по нацпроекту
Кострома, 7 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В костромском микрорайоне Малышково завершается строительство детского сада на 280 мест. Об этом сообщает администрация города.
На объекте завершились все основные работы, включая благоустройство прилегающей территории, прокладку инженерных систем, монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Рабочие занимаются присоединением оборудования. В детсад закупают кухонные принадлежности, игрушки, мебель, приборы для медицинских кабинетов, кровати и постельное белье.
Детское учреждение сдадут до 30 ноября текущего года, как и предполагают условия контракта. Объектом занимается костромская компания ООО «Стройка». Стоимость работ превышает 128 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».
Напомним, к концу ноября в Костроме по нацпроекту планируют достроить ещё один детский сад в посёлке Волжском (Первом). Его возведением занимаются ярославцы. Это не первые подрядчики, работающие на объектах. Изначально детсады должны были появиться в городе к 1 декабря 2021 года. Контракты на их возведение выиграло общество «НОВОТЕК» из Вологды и производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. Однако, договоры были расторгнуты за пять дней до окончания срока сдачи зданий из-за медлительности исполнителей.