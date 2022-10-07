Париж, , 11:25 — REGNUM Ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Франции будет стагнировать осенью, но опасения по поводу поставок энергоносителей и высокой инфляции представляют «серьезную угрозу» для роста в Европе, сообщает Le Figaro со ссылкой на отчет INSEE.

Инфляция © ИА REGNUM

В экономическом отчете национальный институт статистики (INSEE) сохранил прогноз роста экономики на уровне 2,6% в 2022 году для Франции, но не исключает снижения активности в четвертом квартале в случае экономических трудностей с энергоснабжением и остановкой производства.

Инфляция, сдерживаемая в сентябре (5,6% за год), в частности, за счет скидки на заправке, должна немного снизиться в октябре, а затем «снова начать расти» в ноябре с уменьшением скидки на топливо, достигнув 6,4%. В течение года прогноз инфляции снижается с 5,3% до 5,2%, что намного лучше прогноза, чем для других европейских стран, благодаря «фиксации цен на энергоносители».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция получила 1054 лицензии на рыбную ловлю от Соединенного Королевства и Нормандских островов, что позволяет владельцам продолжать ловить рыбу в своих водах, как и до Brexit.

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