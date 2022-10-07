Чебоксары, , 11:25 — REGNUM Чувашия готовится к первому форуму земляков «Знай наших» — съезду всех чувашей. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель регионального парламента, руководитель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов.

Монумент «Мать-Покровительница» в Чебоксарах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Форум пройдет в рамках Года выдающихся земляков, объявленном в Чувашии в 2022 году. На 25−28 октября запланированы несколько знаковых мероприятий. В том числе деловые, общественные и культурные», — рассказал Леонид Черкесов.

На мероприятие приглашены уроженцы Чувашии, проживающие в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, федеральные и региональные органы власти, представители деловых кругов, общественных организаций и институтов развития. Среди ожидаемых гостей — видные политические и общественные деятели, бизнесмены, учёные, артисты, спортсмены, прославившие республику и страну.

Чуваши являются пятым по численности народом России (по данным переписи 2010 года). Половина представителей этноса проживает в Чувашии, другая половина — в разных регионах страны (в основном в Поволжье) и за рубежом. По мнению Черкесова, на форуме в Чебоксарах выдающиеся земляки не просто познакомятся друг с другом лично, но и укрепят деловые и культурные связи с республикой.

«Ещё одна задача — рассказать молодёжи о своих земляках, которые смогли реализовать себя в разных городах, регионах и в разных сферах. Это должно стимулировать молодое поколение на новые идеи, новые проекты, а также поднять патриотический дух — гордость за свою малую родину и Россию», — отметил он.

Говоря о программе форума, Леонид Черкесов особо выделяет встречу руководителей региональных национально-культурных центров:

«Практически во всех субъектах России, где компактно проживают чуваши, созданы национально-культурные автономии. В некоторых регионах их даже несколько. Наша задача — объединить усилия всех, чтобы они действовали не разрозненно, как иногда пока бывает, а сообща».

По словам Черкесова, объединяющей силой должны быть Федеральная национально-культурная автономия чувашей России и Чувашский национальный конгресс (ЧНК).

«У первой есть общероссийский статус и большие возможности для работы на федеральном уровне, а ЧНК имеет целую сеть региональных представительств и 30-летний опыт. Предстоящий форум земляков по сути должен дать новый импульс развитию национального самосознания народа. Это своего рода съезд всех чувашей. С коллегами мы намерены обсудить конкретные дела: от поставок чувашских книг в регионы до формирования глобального плана действий по дальнейшему развитию нации в современном мире», — поделился задачами Леонид Черкесов.

По его мнению, отдельной темой должно стать «использование родного (чувашского) языка в сети интернет»:

«Сегодня в мировой паутине десятки сайтов на чувашском языке. Но ими пользуется очень ограниченное количество людей. Чтобы расширить аудиторию, нам необходимо привлекать в это дело активную молодежь. И самое главное — заинтересовать детей, которые теперь в основном предпочитают общаться в социальных сетях и через мессенджеры».

В деловой части форума запланированы встречи с земляками, работающими в федеральных органах власти и бизнесе. Признанные специалисты разных отраслей проведут мастер-классы для начинающих коллег. Большое внимание уделят агропромышленному комплексу и социальному развитию села, образованию, туризму. Многие мероприятия форума будут транслироваться в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию участников.

Завершится форум 28 октября международным фестивалем «Созвездие земляков». В этот же день состоится премьера оперы «Сурский рубеж».