Москва, , 11:25 — REGNUM Россия заинтересована в предложении алгоритма совместных действий международного сообщества по обеспечению глобальной безопасности, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывшей УССР вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Kremlin.ru

«Мы рассматриваем предстоящую конференцию КБТО не в узком формате того, что есть некая проблематика секретных военных лабораторий США на [территории б. УССР]. Хотя она самая серьезная, самая опасная, самая тревожная, потому что мы уверены, что речь идет о разработке биологического оружия массового поражения», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее мнению, девятая конференция КБТО — это исторический рубеж.

«Потому что сама периодичность проведения таких диалогов, она не ежегодная. Подготовка к такому диалогу — это всегда особый уровень задач. И мы сегодня намерены предложить МИДу, и всем уполномоченным ведомствам, во взаимодействии с парламентом, разработать тот совместный план действий подготовки. И предложить, в том числе, в состав делегации представителей нашей комиссии парламентского расследования», — сказала Яровая.

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