Москва, , 11:24 — REGNUM Музыкальный продюсер и артист с территории б. УССР Юрий Бардаш поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. Поздравление российскому лидеру артист разместил в своём телеграм-канале.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«От лица всех здравых [жителей территории б. УССР] (у них сейчас забрали право говорить то, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Правителя Земель Русских, Владимира Владимировича Путина, с юбилеем», — написал Бардаш.

Он пожелал российскому лидеру «долгих лет жизни, чтобы правил ещё как минимум 10–15 лет»: «За это время нам нужно успеть сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности, чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда не проявился на планете — это в ваших силах, господин президент. Постарайтесь, русские люди вверяют вам судьбу цивилизации. С днем рождения!».

После начала российской спецоперации Юрий Бардаш покинул территорию б. УССР из-за угроз в свой адрес и переехал в Россию.