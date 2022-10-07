Яльчикский район, , 11:39 — REGNUM В Чувашии 73-летний житель Яльчикского района добивается возмещения ущерба после гибели домашнего животного от безнадзорных собак. Соответствующий иск находится на рассмотрении суда, сообщает 7 октября региональная прокуратура.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Прокуратурой установлено, что августовским днем мужчина оставил на привязи свою козу, а через несколько часов обнаружил растерзанную собаками тушу домашнего животного.

Проверкой выявлен факт непринятия органом местного самоуправления мер по обращению с бездомными животными, из-за чего заявителю был причинен материальный и моральный вред.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к администрации Яльчикского сельского поселения о взыскании компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 2022 году значительно увеличены средства на отлов для безнадзорных животных, при этом более 70% таких бродячих зверей в последующем возвратили в места отлова.

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